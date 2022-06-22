The Guardian: Джонсон звонит Зеленскому после каждого скандала в британской политике

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Британский премьер-министр Борис Джонсон проводит телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским каждый раз, когда в Соединенном Королевстве разгорается громкий политический скандал.

Как отмечает издание The Guardian, звонки главы британского правительства в Киев, в ходе которых он регулярно обещал украинским властям увеличить финансовую и военную помощь, стали «самым дорогим сеансом терапии в истории».

Журналисты обратили внимание на то, что в конце прошлой недели Джонсон обязан был провести важную встречу с рядом депутатов от правящей партии, однако вместо этого отправился в необъявленным визитом на Украину.

Помимо этого британский премьер звонил Зеленскому в день голосования по вопросу доверия ему среди парламентариев-консерваторов. 5 мая Джонсон звонил украинскому лидеру после неутешительных для тори итогов местных выборов, а 30 апреля — на фоне отставки депутата-однопартийца Нила Пэриша в связи со скандалом из-за просмотра порно на работе.

Британские обозреватели подчеркнули, что непрекращающиеся обещания военной помощи Зеленскому от Джонсона на фоне внутренних проблем в конечном счете очень дорого обходятся налогоплательщикам Великобритании, пишет ТАСС.

В минувшую субботу, 18 июня, Джонсон заявил, что мировое сообщество начинает уставать от темы Украины.