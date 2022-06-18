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Джонсон заявил, что в мире появляется усталость от темы Украины

Араз Салехов
В мире
Джонсон заявил, что в мире появляется усталость от темы Украины
Фото: flickr/number10gov

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что мировое сообщество начинает уставать от темы Украины. Об этом в субботу, 18 июня, он заявил в эфире Sky News.

— Очень важно совершать поездки на Украину, особенно в это сложное время. Мы обеспокоены тем, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от (темы — прим. «ВМ») Украины, — цитирует политика РИА Новости.

Накануне британский премьер прибыл с визитом в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже Джонсон опубликовал в социальных сетях фото, где он подтвердил свой приезд. На снимке политик запечатлен с Зеленским.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, что может заставить Бориса Джонсона уйти в отставку. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что в качестве формальной причины для вотума недоверия была выбрана утрата доверия народом в связи с вечеринками, в которых принимал участие Джонсон в период локдауна.

По его словам, политик также имеет косвенное отношение к росту инфляции в стране. В заключение эксперт уточнил, что сместить Джонсона могут по трем сценариям: надавить и вынудить уйти в отставку, устроить второе голосование или попытаться спровоцировать внеочередные выборы.

Украина Борис Джонсон Великобритания
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