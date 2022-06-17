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Джонсон прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Александр Афонин
В мире
Джонсон прибыл в Киев для встречи с Зеленским
Фото: flickr/number10gov

Премьер-министр Британии Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил телеканал Sky News.

— Борис Джонсон нанес второй неожиданный визит в Киев, чтобы встретиться, — говорится в сообщении.

Позже Джонсон опубликовал в социальных сетях фото, где он подтвердил свой приезд. На снимке политик запечатлен с Зеленским, передает РИА Новости.

Накануне в Киеве побывали премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Они также встретились с Зеленским.

Позже сообщалось, что лидеры европейских государств в ходе своего визита на Украину могли обсуждать с президентом страны необходимость переговорного процесса с Россией. Они также выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюз. Взамен на это лидеры Европы уговаривали Зеленского сесть за стол переговоров с Москвой.

Украина Борис Джонсон Владимир Зеленский
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