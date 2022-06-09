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«Нельзя его недооценивать»: что может заставить Бориса Джонсона уйти в отставку

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
«Нельзя его недооценивать»: что может заставить Бориса Джонсона уйти в отставку
Фото: flickr/number10gov

Часть политических сил в Британии не одобряет действия премьер-министра Бориса Джонсона. Несмотря на неудачную попытку его смещения, возможны три сценария, при которых Джонсон будет вынужден уйти. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Он отметил, что недавнее голосование о доверии Джонсону было связано с недовольством некоторых депутатов.

— Был очевидный бунт «заднескамеечников» — депутатов, у которых нет никаких портфелей в правительстве. В Британии правительство и парламент не имеют разделения властей на законодательную и исполнительную. Тот же Джонсон или Лиз Трасс остаются парламентариями. Кабмин — часть парламента, которая формируется победившей коалицией. «Заднескамеечники» — это те, кто лишен такие портфелей, чистые парламентарии. И у них произошел довольно решительный бунт (опять же, в связи с Консервативной партией): они решили, что Джонсон недостоин управлять Соединенным Королевством, — объяснил эксперт.

По его словам, в качестве формальной причины для вотума недоверия была выбрана утрата доверия народом в связи с вечеринками в период локдауна, в которых принимал участие Джонсон.

Также были разговоры о высокой инфляции в стране, однако нельзя сказать, что Джонсон имеет к этому прямое отношение, уверен собеседник «ВМ».

— В Британии инфляция достигла двузначных чисел. Такого страна не знала очень давно, со времен начала правления Маргарет Тэтчер. Это вызывает нехорошие воспоминания у старшего поколения. Для Британии это тяжело, поэтому формальным поводом послужили вечеринки, подкладывали под это дело экономические проблемы, но все более-менее понимают, что играет роль, скорее, общая генеральная линия всей перебалансировки единого Запада. Но неясно, как ее проводить? Жестко или попытаться помягче что-то сделать? — заметил специалист.

По словам эксперта, Джонсон старается управлять не только частью ЕС, но и Украиной: эту роль ему предоставили США. Некоторым депутатам в Британии хочется «притормозить» его действия. Насколько сильны их желания — сказать сложно: английская политика более закрыта, в отличие от той же американской, подчеркнул политолог.

Тем не менее шансы Джонсона остаться премьер-министром после голосования были высоки, отметил специалист: слишком быстро консолидировалась его защита. Однако это не значит, что он смог застраховаться от повторения подобных историй, уверен политолог.

— Сейчас Джонсон иммунен от голосований о доверии на год, но уже звучат разговоры об отмене этого правила. В Америке пытаются изменить правила сената — почему бы и в Англии не поменять правила Палаты общин? Не факт, что поменяют, но голоса звучат. На Джонсона будут продолжать давить, он будет гнуть свою линию. В этом смысле наметился явный раскол в Консервативной партии. За недоверие проголосовало довольно серьезное количество людей: 148 членов Палаты общин Консервативной партии против — это серьезно. Это не стопроцентная поддержка Джонсона собственной партией. По британским меркам это победа на грани, — рассказал эксперт.

Он отметил, что сместить Джонсона могут по трем сценариям: надавить и вынудить уйти в отставку, устроить второе голосование или попытаться спровоцировать внеочередные выборы. С точки зрения внутрипартийных раскладов, это не очень логично, но в нынешней ситуации прежняя логика уже не работает, подчеркнул Дробницкий.

При этом не стоит недооценивать Джонсона, предупредил политолог.

— Его прическа и внешний вид всех вводит в смущение, но на деле это очень опытный и хитрый политик. Нельзя его недооценивать: он знает, как делать и что делать. Возможно, Джонсон не повторит ошибку Трампа, который легко относился к предателям, и начнет репрессии против бунтовщиков, — заключил собеседник «ВМ».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посчитал результаты голосования, по итогу которых он сможет сохранить пост главы британского правительства, «очень хорошими для политики и страны».

Джонсон поблагодарил однопартийцев за поддержку, несмотря на большое количество голосов за вынесение вотума недоверия.

— Я думаю, что это очень хороший результат для политики и для страны. Эти результаты имеют решающее значение. Что это значит? Это значит, что как правительство мы можем продолжать и сосредоточиться на вещах, которые на самом деле важны, — заявление премьер-министра транслировал телеканал Sky News.

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