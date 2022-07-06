Вносить изменения в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию теперь можно на mos.ru

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На портале mos.ru 5 июля появилась возможность подать заявление о внесении изменений в разрешение на ввод объекта капстроительства в эксплуатацию. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в среду, 6 июля.

По его словам, услуга будет актуальна для заявителей, которые вносят изменения в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию из-за приостановки или отказа в осуществлении кадастрового учета или регистрации прав на него.

На официальном сайте мэра Москвы уточнили, что услугу можно найти в разделе «Каталог услуг для бизнеса» и в разделе «Каталог услуг для жителей».

До этого сообщалось, что москвичи обратились к услугам в сфере строительства на mos.ru более 900 тысяч раз. Онлайн-формат позволяет девелоперам, в том числе реализующим ключевые инвестиционные проекты, оформлять все необходимые разрешения, выписки и другие документы, не тратя время на личные визиты в органы власти.

Чаще всего пользователи сайта оформляют ордеры на земляные работы (более 185 тысяч горожан), записываются на проведение контрольно-геодезической съемки (более 85 тысяч граждан) и на проведение работ без оформления ордера (более 83 тысяч жителей столицы).