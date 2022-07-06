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Более 50 мероприятий под открытым небом пройдет в Подмосковье летом

Ирина Игнатенко
Общество
Более 50 мероприятий под открытым небом пройдет в Подмосковье летом
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Формат фестивалей под открытым небом пользуется популярностью в Московской области. Всего летом ожидается более пятидесяти open air мероприятий, их смогут посетить более 100 человек. Об этом рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

— Традиционно Московская область - большая площадка для open air, запланировано больше 50 во всех муниципалитетах, пройдет несколько крупных, — отметил он.

Он сообщил, что мероприятие «Лето. Музыка. Музей» пройдет с 14 по 17 июля в музее «Новый Иерусалим», затем состоится джазовый фестиваль Игоря Бутмана в Горках Ленинских. У стен Троице-Сергиевой Лавры все желающие смогут послушать оперу, передает РИАМО.

Он также добавил, что в регионе планируют развивать формат музыкальных фестивалей, чтобы регион стал точкой притяжения музыкантов в летний период. В ближайшее время будет представлен план развития Московской области в сфере культуры и туризма, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого сообщалось, что в период с 1 по 10 июля на Манежной площади и в переходе между Манежной площадью и площадью Революции пройдет фестиваль «10 лет. Новая Москва».

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