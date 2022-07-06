Генсекретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо умер на 64-м году жизни

Фото: roscongress.org

Уточняется, что Баркиндо скончался в Нигерии.

По заявлению директора государственной Нигерийской национальной нефтяной компании (НННК) Меле Кьяри, политик скончался в ночь с 5 на 6 июля, передает ТАСС.

Баркиндо работал на посту генерального секретаря ОПЕК с августа 2016 года.

На протяжении 15 лет он также был членом экономкомиссии ОПЕК от Нигерии.

Кроме того, в течение 23-х лет политик работал в NNPC.