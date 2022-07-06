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Генсекретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо умер на 64-м году жизни

Полина Долганова
Общество
Генсекретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо умер на 64-м году жизни
Фото: roscongress.org

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо скончался в возрасте 63-х лет. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в нигерийской национальной нефтяной компании.

Уточняется, что Баркиндо скончался в Нигерии.

По заявлению директора государственной Нигерийской национальной нефтяной компании (НННК) Меле Кьяри, политик скончался в ночь с 5 на 6 июля, передает ТАСС.

Баркиндо работал на посту генерального секретаря ОПЕК с августа 2016 года.

На протяжении 15 лет он также был членом экономкомиссии ОПЕК от Нигерии.

Кроме того, в течение 23-х лет политик работал в NNPC.

В апреле Баркиндо заявлял, что заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно. Баркиндо добавил, что из-за антироссийских санкций весь мир может столкнуться с потерей экспорта российской нефти до семи миллионов баррелей в день. Об этом генсек рассказал во время выступления в рамках энергетического диалога ЕС — ОПЕК.

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