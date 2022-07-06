Собянин поздравил с днем рождения оперную певицу Тамару Синявскую

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Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 6 июля, поздравил оперную певицу, педагога, народную артистку СССР Тамару Синявскую с 79-летием.

— Выдающаяся певица и педагог, вы являетесь гордостью отечественного и мирового оперного искусства. Ваш неподражаемый артистизм и безграничное обаяние покорили сердца миллионов слушателей в нашей стране и за рубежом. Уроки вокала в вашем исполнении подчеркивают красоту оперы и оставляют незабываемые впечатления в душе будущих звезд сцены, — написано в поздравлении.

Тамара Синявская родилась 6 июля 1943 года в Москве. Она окончила музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени Чайковского, а затем ГИТИС по классу вокала. Известность пришла к певице после побед на конкурсах вокалистов в Болгарии, Бельгии и на IV Международном конкурсе имени Чайковского. Певица выступала в оперных театрах Австралии, Испании, Италии, Франции, давала концерты в Южной Корее и Японии, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В воскресенье, 3 июля, глава города поздравил с днем рождения народную артистку России Наталью Тенякову. Ей исполнилось 78 лет.