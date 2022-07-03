Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Наталью Тенякову

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 3 июля, поздравил с днем рождения народную артистку России Наталью Тенякову.

— Актриса огромного таланта и обаяния, вы создали богатую галерею женских образов, вошедших в золотой фонд отечественного искусства. Ваши театральные работы украшают популярные спектакли, ставшие ярким явлением культурной жизни Москвы. Любовь миллионов зрителей принесли вам блистательные кинороли, — говорится в поздравительной телеграмме.

Наталья Тенякова родилась в Ленинграде 3 июля 1944 года, окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и была принята в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. После переезда в Москву артистка служила в Театре имени Моссовета, где стала одной из ведущих актрис, а в конце 1980-х Наталью Тенякову приняли в труппу МХТ имени Чехова. Карьера Натальи Теняковой в кино началась в 1966 году, когда она сыграла роль Лиды Рязаевой в художественном фильме «Старшая сестра», сообщает официальный сайт мэра Москвы.