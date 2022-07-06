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В народном календаре 7 июля — Иванов день, Ивана Купалы (Купала), Иван-травник, купальник, первый покос. Православная церковь в этот день празднует Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Славяне говорили, что запрещается спать в ночь на Ивана Купалу. В дом могут проникнуть темные силы и бесы. Если человек не смог уснуть, то беда пройдет мимо него. Также запрещается купаться ночью перед праздничным событием. Люди говорили, что в это время темные силы хозяйничают, а людей легко утянут на дно русалки и прочие водные духи.

На следующее утро после гуляний Купалы люди отправляются в поле и собирают росу. Говорят, что она обладает целительной силой.

Если в ночь на Ивана Купалу сжечь на костре одежду больного человека — он скоро вылечится.

Приметы погоды:

Если в эту ночь звездно, то будет много грибов.

Если в Иванов день гроза, то орехов уродится мало и большинство из них будут пустыми.

Сильная роса — к урожаю огурцов.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Что запрещено делать в ночь на Ивана Купалу, 7 июля

Именины отмечают: Иван, Никита, Яков.