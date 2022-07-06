Народный календарь. Что запрещено делать в ночь на Ивана Купалу, 7 июля
В народном календаре 7 июля — Иванов день, Ивана Купалы (Купала), Иван-травник, купальник, первый покос. Православная церковь в этот день празднует Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Славяне говорили, что запрещается спать в ночь на Ивана Купалу. В дом могут проникнуть темные силы и бесы. Если человек не смог уснуть, то беда пройдет мимо него. Также запрещается купаться ночью перед праздничным событием. Люди говорили, что в это время темные силы хозяйничают, а людей легко утянут на дно русалки и прочие водные духи.
На следующее утро после гуляний Купалы люди отправляются в поле и собирают росу. Говорят, что она обладает целительной силой.
Если в ночь на Ивана Купалу сжечь на костре одежду больного человека — он скоро вылечится.
Приметы погоды:
Если в эту ночь звездно, то будет много грибов.
Если в Иванов день гроза, то орехов уродится мало и большинство из них будут пустыми.
Сильная роса — к урожаю огурцов.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Иван, Никита, Яков.