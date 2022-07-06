Детский сад на 140 мест возведут в районе Бирюлево Восточное

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, 6-я Радиальная улица Карта всех событий

Москомэкспертиза согласовала проектную документацию для строительства детского сада на 140 мест в столичном районе Бирюлево Восточное. Об этом в среду, 6 июля, сообщила глава столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева.

— Предусмотрено строительство детского сада на 140 мест, а также работы на прилегающей территории: устройство проездов, тротуаров, групповых площадок с покрытием из резиновой крошки и спортивного (рулонного) газона, создание физкультурной площадки и мест для колясок и санок, для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий, — говорится в сообщении.

Сам объект расположен по адресу улица 6-я Радиальная. Отмечается, что здание запроектировано высотой до трех этажей. В самом здании появятся ячейки с отдельными блоками, в их составе предусмотрены раздевалка, игровая, спальня, буфет и туалетная комната, сообщает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Также стало известно о реставрации Детской школы искусств имени М. А. Балакирева на юго-востоке Москвы. Так, согласно проекту, в здании проведут работы по внутренней отделке. Кроме того, специалисты займутся наружным ремонтом и благоустройством территории.