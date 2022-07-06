Более трех тысяч информационных указателей и полей установили в Москве с начала года

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

С начала 2022 года в Москве установили более 2,7 тысячи информационных полей и свыше 400 городских указателей. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы в среду, 6 июля.

Указатели и поля, как уточняется, устанавливали на пути к станциям метро, монорельсам и железнодорожным платформам, около домов, связанных с историей военных лет или где жили и работали Герои Советского Союза, по дороге к отделениям Пенсионного фонда РФ, учреждениям здравоохранения и спортивным объектам, а также около объектов, связанных с авиакосмической отраслью.

— Всего в этом году планируем установить более 800 городских указателей, свыше 5,5 тысячи информационных полей и 3,4 тысячи домовых табличек, — добавили в Telegram-канале комплекса.

До этого сообщалось, что на 23 столичных улицах установили таблички «Переходите пешком». Так, информационные знаки появились на следующих улицах: Новоданиловская набережная, дом 2, корпус 1, улица Ташкентская, дом 14, улица Шаболовская, дом 44, Симферопольский бульвар, дом 7а, Красностуденческий проезд, дом 16, Ленинградское шоссе, дом 16а, улица Планетная, дом 45, улица Флотская, дом 18, Алтуфьевское шоссе, улица Новогиреевская, дом 41 и улица Новогиреевская, дом 49.