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Россия предупредила ОЗХО о подготовке Украиной провокаций с химоружием

Антон Махов
В мире
Россия предупредила ОЗХО о подготовке Украиной провокаций с химоружием
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Москва предупредила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о подготовке Киевом провокации с применением отравляющих веществ на Славянской ТЭС в Николаевке. Об этом в среду, 6 июля, рассказал постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

— Сообщили также о том, что провокации украинские националисты собираются организовать и в других местах — в Николаеве, в Харькове. В общей сложности уже больше двух десятков нот направили в технический секретариат, — пояснил Шульгин.

Также в эфире канала «Россия 24» он отметил, что ОЗХО подтвердила получение информации и сейчас распространяет ее среди стран-участников.

Недавно сообщалось, что украинские боевики готовят провокацию с применением хлора в Донецкой народной республике. Это делают с целью обвинить армию России в неизбирательных ударах по химически опасным объектам. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Генерал-полковник отдельно отметил, что Россия заранее предупреждает «цивилизованный Запад» о провокации.

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