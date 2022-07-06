Кремль опроверг слухи о планах Казахстана ввести санкции против России

Фото: Администрация президента РФ

Россия и Казахстан находятся в постоянном контакте, со стороны Нур-Султана не было принято никаких мер по поддержке санкций против РФ. Такое заявление в среду, 6 июля, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Недавно Министерство финансов Казахстана разработало проект правил учета товаров, который подразумевает возможность отказа в разрешении на экспорт в Россию санкционной продукции.

Песков пояснил, что Москва не рассматривает этот проект как присоединение к санкциям. По его словам, Россия и Казахстан намерены и дальше наращивать взаимодействие. Две страны планируют и в будущем сохранять дружественные отношения, цитирует Пескова РИА Новости.

Накануне стало известно, что Казахстан может расторгнуть договор аренды своего сухогруза «Жибек жолы», который задержали в Турции, если в ходе расследования подтвердится факт нарушения закона со стороны арендатора. Министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев уточнил, что на первом этапе правовую оценку ситуации должна дать Турция.

Ускенбаев подчеркнул, что судно передали в аренду российской компании, которая не находилась под санкциями.