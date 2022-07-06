Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Евпатории, угрожавшего российским военным

Фото: shutterstock

Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Евпатории, который распространял в мессенджере видео с угрозой расправы над российскими военными. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике Крым и Севастополю

По данным ведомства, фигурант размещал в групповом чате одного из популярных мессенджеров видеоматериалы с угрозами, предназначенными для военнослужащих ВС РФ, участвующими в спецоперации.

Кроме того, в этом же чате житель Евпатории призывал к расправам над группами лиц, выделяя их по национальному признаку.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

15 июня суд оштрафовал женщину на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. По данным МВД, сотрудники ППС остановили автомобиль, на заднем стекле которого был размещен плакат с материалами, дискредитирующими использование ВС РФ.