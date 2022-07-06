Дептранс: водитель автобуса, зажавший руку пассажира, уволен
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Водитель автобуса, зажавший руку пассажира, уволен. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 6 июля.
Инцидент произошел вечером в понедельник, 4 июля. В автобус, следовавший по маршруту номер 288, зашел пассажир. По предварительной информации, водитель автобуса зажал руку мужчины на остановке и продолжил движение.
Пассажир при этом находился в салоне автобуса.
— Безусловно, такие действия водителя автобуса недопустимы. По результатам проведенной проверки водитель уволен, — прокомментировали ситуацию в дептрансе.
28 июня стало известно о том, что вооруженный преступник напал на пассажира автобуса на юго-востоке Москвы. В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан.