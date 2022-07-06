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В Петербурге начала работу сеть ресторанов «Вкусно — и точка»

Ирина Игнатенко
Общество
В Петербурге начала работу сеть ресторанов «Вкусно — и точка»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В первый день работы сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» в Петербурге их посетили более 90 тысяч человек.

Сообщается, что всего было продано 70 000 бургеров.

— Мы считаем, что это прекрасные показатели! И рады видеть, что наши гости возвращаются к нам вновь и вновь. За неделю спрос не уменьшился, — сообщили в пресс-службе компании в комментарии «Невским новостям».

Рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка» открылись в нескольких городах России после ребрендинга бизнеса McDonald’s. Компания ушла с рынка РФ на фоне западных санкций. Внешний вид заведений, название и меню претерпели ряд изменений, передает Nation News.

В Московском регионе заработало 50 заведений новой сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Так, 26 ресторанов открылись в столице, еще три точки — в Красногорске, по два — в Пушкине, Наро-Фоминском округе и Мытищах. По одному ресторану появилось в Балашихе, Сергиевом Посаде, Щелкове, Подольске и Коломне.

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