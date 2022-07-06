«Летящий Лев»: Арзамасова показала подросшего сына во время семейного путешествия

Фото: roscongress / Евгений Федосков

Российская актриса Елизавета Арзамасова поделилась в соцсетях трогательным снимком. На нем семья молодой актрисы стоит на фоне самолета, на котором они прибыли из Москвы в Сочи.

Для звезды «Папиных дочек» этот день стал знаменательным, поскольку ее сын Лев совершил своей первый в жизни авиаперелет.

— А у нас сегодня знаменательный день: Лев Ильич впервые в жизни совершил авиаперелет, — отметила она.

Фото: Telegram / Лиза Арзамасова

При этом поклонники творчества актрисы выразили свою радость, высказав мнение в комментариях: «Летящий Лев — это клево»; «Левушка, с первым полетом. Какие вы милые»; «Какой умничка! Вам с Левушкой отличного отдыха, не обгорите».

Сама Арзамасова в своем Telegram-канале рассказала, что годовалый сын стойко перенес дорогу. Всем интересовался в пути, проявил терпение и понимание.

Российская актриса в своем Telegram-канале опубликовала видеоролик, в котором показала своего подросшего сына Льва. На кадрах можно увидеть, как мальчик в синем комбинезоне и кепке сидит на столе и машет на камеру рукой.