Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома в подмосковной Апрелевке

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома в подмосковной Апрелевке
Окна / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»
Россия, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, Апрелевка Карта всех событий

Житель подмосковной Апрелевки открыл стрельбу из окон жилого дома. Об этом стало известно в среду, 6 июля.

Все произошло ранним утром. По данным Telegram-канала «Москва 24», мужчина был нетрезв.

По словам очевидцев, он несколько раз выстрелил в воздух. Пострадавших нет.

Оказалось, что автомат мужчины был охолощенный. В настоящее время со стрелком разбираются сотрудники правоохранительных органов.

29 июня сообщалось о том, что неизвестные открыли стрельбу у храма Успения Пресвятой Богородицы в центре Москвы.

Подмосковье Окна Московская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Панцер» капут

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Все мнения
О проекте