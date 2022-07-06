Мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома в подмосковной Апрелевке

Окна / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, Апрелевка Карта всех событий

Житель подмосковной Апрелевки открыл стрельбу из окон жилого дома. Об этом стало известно в среду, 6 июля.

Все произошло ранним утром. По данным Telegram-канала «Москва 24», мужчина был нетрезв.

По словам очевидцев, он несколько раз выстрелил в воздух. Пострадавших нет.

Оказалось, что автомат мужчины был охолощенный. В настоящее время со стрелком разбираются сотрудники правоохранительных органов.

29 июня сообщалось о том, что неизвестные открыли стрельбу у храма Успения Пресвятой Богородицы в центре Москвы.