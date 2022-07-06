«Вкусно — и точка» заявила о скором возобновлении доставки

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Компания «Вкусно — и точка», которая заняла место ушедшего из России McDonald's, заявила о скором возобновлении доставки. Об этом в среду, 6 июля, сообщила пресс-служба российской компании.

— На данный момент мы работаем над бесперебойной поставкой продукции в наши предприятия, а также над настройкой работы самого сервиса под новым брендом. <...> Как только мы будем готовы обеспечить наилучший клиентский опыт в доставке от «Вкусно — и точка», мы обязательно перезапустим данный сервис, — цитирует сообщение пресс-службы издание «Retail Loyalty».

Сеть «Вкусно — и точка» откроет все 850 своих ресторанов в России уже в сентябре. Сейчас уже открылись 142 ресторана сети. Кроме того, в ближайшие несколько лет планируется довести общее число заведений до тысячи.

Что касается американской сети McDonalds, то 16 мая ее сотрудники сообщили, что общепит окончательно уходит с российского рынка.

Компания запустила процесс продажи бизнеса в России. До этого сообщалось, что McDonald's решила временно закрыть все свои рестораны в России.