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Врач назвал продукт для снижения уровня холестерина

Антон Махов

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач назвал продукт для снижения уровня холестерина
Фото: Pixabay

Одним из сильнодействующих продуктов, которые могут помочь снизить уровень холестерина, является авокадо. Об этом рассказал диетолог-нутрициолог Игорь Строков.

— Употребление авокадо в день может не повлиять на жир на животе, печени или окружность талии, но может способствовать снижению уровня холестерина. Конкретный тип холестерина, который этот плод может снизить, — это так называемый холестерин липопротеинов низкой плотности ЛПНП, — пояснил специалист.

Исследования установили связь между употреблением авокадо и более низкой массой тела, ИМТ и окружностью талии. Это новое исследование представляет собой крупнейшее и наиболее обширное исследование воздействия авокадо на здоровье, подчеркнул эксперт.

Ежедневное употребление авокадо может улучшить качество вашей диеты. Более высокое качество диеты связано с более низким риском ряда заболеваний, включая болезни сердца, диабет второго типа и некоторые виды рака, сообщает «МедикФорум».

Недавно врач Эрик Берг назвал продукты, которые при регулярном употреблении снизят уровень жира в печени.

По словам врача, от жирового гепатоза на планете страдают более 1,7 миллиарда людей. Для нормализации состояния пациентам необходимо наладить свой рацион.

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