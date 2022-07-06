Расписание поездов изменится 11–13 июля на МЦД-2

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр Карта всех событий

В связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры на участке второго направления Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится расписание поездов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 6 июля.

Так, расписание будет изменено с 11 на 12 и с 12 на 13 июля в период с 21:30 до 6:30.

— На Курском направлении: увеличены интервалы движения, время работы будет сокращено. Последний поезд из Москвы отправится в 23:24. Часть поездов проследуют от и до Царицыно и Курского вокзала, — говорится в сообщении.

Кроме того, диаметральные поезда на Рижском направлении от и до Нахабино будут следовать от и до Курского вокзала, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Также в июле изменится расписание поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Отмечается, что это сделают в связи со строительством северного вестибюля нового остановочного пункта Поклонная для будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4).