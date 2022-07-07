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Капремонт фасада «Генеральского дома» в Москве завершат до конца года

Лейла Алиева
Город
Капремонт фасада «Генеральского дома» в Москве завершат до конца года
Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
Россия, Москва, Гончарная улица, 26к1 Карта всех событий

Специалисты в рамках столичной программы капитального ремонта ведут работы по восстановлению фасада дома 1953 года постройки в ЦАО. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы в четверг, 7 июля.

— Особое внимание специалистов уделено восстановлению архитектурного декора, которым богато украшено здание. Чтобы максимально детально воссоздавать утраченные элементы лепнины, мы применяем лазерное сканирование. Дофрагментовка производится из современных полимерных смесей отечественного производства, — сказал замглавы ведомства Владимир Кожиченков.

Работы, как уточняется, планируется завершить до конца 2022 года. На первом этапе специалисты провели очистку и промывку плоскостей от накопившихся загрязнений, а после заделали трещины на местах наибольшего износа.

В настоящее время производится локальная вычинка кирпичной кладки. Затем рабочие нанесут современный антигрибковый состав и укрепляющие средства на места намокания.

Отмечается, что большой объем работ запланирован по восстановлению балконов здания: так, специалисты обновят кронштейны сложного профиля и плиты. Данное здание расположено по адресу улица Гончарная, дом 26, корпус 1.

28 июня сообщалось, что специалисты в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда в Головинском районе Москвы ведут работы по обновлению дома 1948 года постройки. Капремонт планируется завершить осенью 2022 года.

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