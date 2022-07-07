Названы шесть привычек водителей, которые приводят к ДТП

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Многие привычки автолюбителей способны спровоцировать аварию. В частности, небезопасно ездить в усталом состоянии, выезжать на дорогу по ночам и включать во время движения слишком громкую музыку. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

Он отметил, что привычка ездить в темное время суток серьезно повышает вероятность аварии.

— Многие считают: «Я выехал в ночь, мне никто не мешает, поэтому — газ в пол, через несколько часов приеду». Это, как правило, ухарство: люди плохо видят, ночью им хочется спать, а не ехать. Ну и сплошные негативы: дорогу плохо видно, встречный поток слепит и т. д., — предупредил специалист.

Колодочкин подчеркнул, что любая привычка ездить в усталом состоянии очень вредна. Водители, которые пытаются взбодриться при помощи громкой музыки, еды или других похожих методов, на самом деле все равно могут заснуть. При сильной усталости поможет только кратковременный сон, уточнил собеседник «ВМ».

Слишком громкая музыка — еще один фактор, повышающий риск попадания в аварию, предупредил эксперт.

— Если человек включил музыку так, что она у него орет из открытых окон, то этот человек совершенно не представляет, что делается вокруг него, сигналят ему или нет. Он включает музыку, пританцовывает ей в такт, при этом менее всего занят управлением машиной и наблюдением за обстановкой, — рассказал Колодочкин.

К аварии может привести разговор по телефону или просто наличие телефона в руках, подчеркнул специалист. В этом случае водитель не сконцентрирован на дорожной обстановке, машина едет сама по себе, отметил он.

Высокий риск попадания в ДТП будет, если слишком сильно полагаться на навигатор, заметил специалист.

— Есть поветрие последних лет: многие попадают в аварии из-за привычки слепо доверять навигатору, таких случаев описано довольно много. Навигатор говорит: «Поверните направо», человек тут же сворачивает направо, а там — то ли двор, то ли канава. У навигатора что-то случилось с электронными мозгами, а человек вообще не соображает, где он находится и куда надо ехать. На первом месте должна быть собственная голова, а потом уже нужно слушать электронную подсказку, можно или нельзя ехать, — посоветовал Колодочкин.

По словам эксперта, крайне опасная привычка — нарушать скоростной режим там, где точно не стоит камера. Таким водителям стоит взять на заметку фразу Генри Форда: «Качество — это когда ты работаешь хорошо, даже если за тобой никто не наблюдает», резюмировал специалист.