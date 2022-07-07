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Агроном пояснил, зачем в Петербурге постоянно высаживают тополя

Ирина Игнатенко
Общество
Агроном пояснил, зачем в Петербурге постоянно высаживают тополя
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Из-за тополиного пуха страдают многие жители города, особенно аллергики. При этом таких деревьев в Петербурге очень много, и их регулярно высаживают. Агроном Владимир Викулов пояснил, почему ведется такая работа.

— Тополь — одно из лучших деревьев, которое улавливает дым. Плюс клейкая листва, быстрый рост, абсолютная неприхотливость к тяжелым условиям. Это одно из ведущих деревьев в городском озеленении, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

Он отметил, что городские службы пытаются бороться с тополиным пухом при помощи обрезки деревьев. Но от этой обрезки большое количество деревьев просто погибает.

По его мнению, лучший выход — высаживать тополя специальных сортов, которые называются берлинский и итальянский. Еще один вариант — использование других культур, например, клена.

Врач-аллерголог Анна Усачева рассказала «Вечерке», вызывает ли аллергию сам тополиный пух, и объяснила, как действовать при появлении неприятных симптомов.

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