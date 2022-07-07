Более 1,2 тысячи вакансий для стажеров представлено в базе столичной службы занятости

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В базе столичной службы занятости населения доступно более 1,2 тысячи предложений стажировок для студентов и выпускников вузов и колледжей. Об этом сообщила первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.

— Летом студентам и выпускникам предоставляется отличная возможность заложить фундамент своей карьеры — пройти стажировку по специальности. Стажировки — это инвестиция в будущее, которая очень быстро окупается за счет приобретения твердых профессиональных навыков и личностных компетенций, — сказала она.

Александрова отметила, что в сфере ИТ ищут на стажировку программистов, разработчиков, тестировщиков, гейм-дизайнеров и UX/UI-дизайнеров. Начинающие специалисты в сфере финансов и консалтинга могут найти предложения для стажировки аналитиков и консультантов.

Помимо этого, есть варианты и оплачиваемой практики. Например, в сервисной индустрии, сфере образования, здравоохранения, а также оптовой и розничной торговли. Средний размер зарплаты составляет около 60 тысяч рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что студентов и выпускников вузов приглашают на стажировку в столичное правительство по семи направлениям. Они связаны с экономикой, правом и другими сферами жизни столицы.