Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 1,2 тысячи вакансий для стажеров представлено в базе столичной службы занятости

Александр Афонин
Город
Более 1,2 тысячи вакансий для стажеров представлено в базе столичной службы занятости
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В базе столичной службы занятости населения доступно более 1,2 тысячи предложений стажировок для студентов и выпускников вузов и колледжей. Об этом сообщила первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.

— Летом студентам и выпускникам предоставляется отличная возможность заложить фундамент своей карьеры — пройти стажировку по специальности. Стажировки — это инвестиция в будущее, которая очень быстро окупается за счет приобретения твердых профессиональных навыков и личностных компетенций, — сказала она.

Александрова отметила, что в сфере ИТ ищут на стажировку программистов, разработчиков, тестировщиков, гейм-дизайнеров и UX/UI-дизайнеров. Начинающие специалисты в сфере финансов и консалтинга могут найти предложения для стажировки аналитиков и консультантов.

Помимо этого, есть варианты и оплачиваемой практики. Например, в сервисной индустрии, сфере образования, здравоохранения, а также оптовой и розничной торговли. Средний размер зарплаты составляет около 60 тысяч рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что студентов и выпускников вузов приглашают на стажировку в столичное правительство по семи направлениям. Они связаны с экономикой, правом и другими сферами жизни столицы.

Работа Москва Студенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Панцер» капут

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Все мнения
О проекте