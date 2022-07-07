Стилист назвала вещь, которая должна быть в летнем гардеробе каждой женщины

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Представительницам прекрасного пола стоит обязательно включить в свой летний гардероб одну вещь. Стилист Джой Монтгомери отметила, что речь идет об укороченной майке или ярком топе.

Майка является самой практичной вещью в этом сезоне, отметила она. Женщинам стоит приобрести сразу несколько моделей из базовой коллекции. К примеру, гардероб на лето можно пополнить укороченной майкой, классическим белым, ярким и вязаным топами. Есть еще один вариант, который может сделать образ интересным, — топы с эффектом помятости, передает издание «Профиль».

Такие предметы гардероба уже появились в коллекциях популярных брендов. Комбинировать майки можно и с джинсами, и со свободными брюками, и с шортами.

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