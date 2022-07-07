В Сумском проезде начали обустройство спорткластера

Фото: Mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Сумской проезд Карта всех событий

В Сумском проезде на юге Моквы приступили к устройству спортивного кластера в рамках мероприятий по сохранению природно-исторического парка «Битцевский лес». Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников в четверг, 7 июля.

— Жители направляли в префектуру просьбы об организации спортивного кластера. В районе не было подходящего для этого места, а в парке такие работы проводить нельзя. Поэтому спортивный кластер будет обустроен на месте снесенных гаражей, которые располагались по обе стороны от детского парка, — отметил Мельников.

Так, территорию подготовили к дальнейшим строительным работам. При этом с одной из сторон детского парка уже идет установка скейт-парка, площадь которого составит 2 400 квадратных метров. Специалисты уже подготовили песчаное основание и приступили к формированию фигур. Также на территории будет предусматриваться памп-трек со специальным основанием и дренажной системой. Его площадь составит 1 700 квадратных метров.

Помимо дополнительных площадок планируется установить площадки для игры в волейбол, баскетбол, стритбол. Разграничения территорий будут сопровождаться кустарниками и цветниками.

Особое преимущество данного кластера заключается в плоскостной парковке на 100 машино-мест, которая включает в себя места и для маломобильных граждан. Отмечается, что спортивный комплекс будет также включать в себя площадки с тренажерами, площадки для выгула собак и прогулочные дорожки.

Также специалисты планируют обновить детский парк и зону для пикника и розжига костров. Кроме этого планируется создать воркаут площадку, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого глава московского департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил о возведении уникального спортивного кластера на территории Мневниковской поймы.