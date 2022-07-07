Злоумышленник угнал грузовик с неохраняемой парковки в Новой Москве
В Калужской области задержан подозреваемый в краже грузового автомобиля с неохраняемой парковки в деревне Николо-Хованское в Новой Москве. Об этом в четверг, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
По данным ведомства, злоумышленник обратил внимание, что пассажирская дверца кабины грузовика была открыта. Забравшись в салон и подобрав ключ, он завел машину и уехал. Сумма ущерба превысила 1,8 миллиона рублей.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого на стоянке для грузовых автомобилей в Калужской области. Там же находилась и похищенная машина.
По словам 38-летнего задержанного, он планировал продать грузовик в другом регионе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
1 июля стало известно, что неоднократно судимый за угоны житель Красноярского края предстанет перед судом за очередной угон иномарки.