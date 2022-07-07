Злоумышленник угнал грузовик с неохраняемой парковки в Новой Москве

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Россия, Москва, поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское Карта всех событий

В Калужской области задержан подозреваемый в краже грузового автомобиля с неохраняемой парковки в деревне Николо-Хованское в Новой Москве. Об этом в четверг, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, злоумышленник обратил внимание, что пассажирская дверца кабины грузовика была открыта. Забравшись в салон и подобрав ключ, он завел машину и уехал. Сумма ущерба превысила 1,8 миллиона рублей.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Вскоре полицейские задержали подозреваемого на стоянке для грузовых автомобилей в Калужской области. Там же находилась и похищенная машина.

По словам 38-летнего задержанного, он планировал продать грузовик в другом регионе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

1 июля стало известно, что неоднократно судимый за угоны житель Красноярского края предстанет перед судом за очередной угон иномарки.