Может ли ситуация на Украине привести к применению ядерного оружия

Фото: Минобороны РФ

Конфликт России и Украины в его нынешнем виде не приведет к применению ядерного оружия. Худший сценарий возможен, если начнутся боевые действия между Россией и США. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

По его мнению, нельзя допустить прямого столкновения Соединенных Штатов и России.

— Ядерный удар, после которого на Земле не останется ничего живого, могут совершить только две страны: США и Россия. Поэтому ядерная война если и будет, то только между Россией и США. У остальных стран боеголовок сильно меньше, чем у России или Америки, — отметил специалист.

Триггером для боевых действий между Россией и США может стать эскалация украинского конфликта, подчеркнул Журавлев. Механически это не может произойти, однако ухудшить ситуацию способны события, которые затронули бы страны НАТО.

При этом такой сценарий для США крайне нежелателен, уверен эксперт.

— Им выгоднее, чтобы все оставалось на территории Украины. Вся украинская история на том и построена, что США воевать будут, но неофициально. По сути, ослабление России через Украину и война с Россией через Украину. Но там не будет американских частей и частей стран НАТО, скорее всего, тоже. Максимум поляки оккупируют Западную Украину, но мы туда вряд ли дойдем: далеко, — отметил он.

По мнению Журавлева, Украина неспособна создать ядерное оружие, однако может разработать ракеты и снаряды с атомным зарядом. В случае их применения возможна «вторая Хиросима». Но такой сценарий маловероятен и менее опасен, чем вооруженное столкновение России и США, заключил политолог.