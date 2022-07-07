Росгвардейцы помогли матери найти дочь, потерявшуюся на юге Москвы

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Россия, Москва, улица Медиков Карта всех событий

Сотрудники вневедомственной охраны нашли девочку, пропавшую на юге столицы. Об этом в четверг, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу.

Все произошло на улице Медиков в районе Царицыно. К следовавшим по маршруту патрулирования сотрудникам Росгвардии обратилась встревоженная женщина и попросила помочь найти ее 10-летнюю дочь, которая ушла гулять и не вернулась домой вовремя.

Записав приметы ребенка, правоохранители незамедлительно стали разыскивать девочку. Спустя несколько минут они увидели ее на соседней улице. Она пояснила, что увлеклась игрой и не обратила внимание на время. Росгвардейцы передали дочь ее маме.

14 июня произошел похожий инцидент. Семейная пара не заметила пропажи пятилетней дочери во время прогулки по лесопарку Ховрино. На помощь пришли сотрудники МВД, которые нашли ребенка спустя 20 минут.