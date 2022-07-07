Депутат МГД Головченко: Зрелищные велопрогулки и соревнования помогут продвижению веломобильности

Фото: duma.mos.ru

Ночной велофестиваль, приуроченный к продвижению городской веломобильности, пройдет в Москве на Суворовской площади. Об этом сообщил депутат Московской городской думы Валерий Головченко.

— В эти выходные, 9 и 10 июля (прим. — «ВМ»), в Москве пройдет одно из самых ярких событий велосезона — ночной велофестиваль. Это прежде всего праздник для тех людей, которые считают себя частью велодвижения, продвигают велосипедный спорт и веломобильность в городских условиях. Каждое такое мероприятие помогает жителям большого города увидеть, как растет велодвижение и какую значимую роль оно играет в жизни мегаполиса, — отметил Головченко.

Так, фестивальный городок откроет свои двери в 18:30, а в 20:00 начнется велопрогулка. Длина велодороги составит 20 километров, маршрут будет пролегать на пересечении Бульварного кольца, вдоль набережной Москвы-реки до Болотной площади, а также рядом с улицей Красная Пресня.

Для активных граждан будет запланирована развлекательная программа, поэтому участие в фестивале будет интересно не только для спортсменов, но и для тех, кто заботится об экологической среде.

Головченко дополнил, что в столице за последние десять лет активно развивается инфраструктура для веломобильных граждан. Такой вид активности со временем стал одним из основных трендов по изменению облика города и привычек жителей, передает агентство городских новостей «Москва».

Подведены итоги конкурса костюмов ночного велофестиваля. Победителей, как уточняется, наградят 9 июля на сцене в стартовом городке велофестиваля. Участников будут ждать в костюмах.