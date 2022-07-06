Дептранс Москвы подвел итоги конкурса костюмов ночного велофестиваля
Подведены итоги конкурса костюмов ночного велофестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 6 июля.
— Первое место и крутой велосипед от Electra забирает Влада Алипова. А еще четыре счастливчика получат крутые подарки от партнеров. Наши призеры: второе место — Никита Каменев, третье — Наталья Антонова, четвертое — Оля Лаврентьева, пятое — Ксения Рудакова, — говорится в сообщении.
Победителей, как уточняется, наградят 9 июня на сцене в стартовом городке велофестиваля. Участников будут ждать в костюмах, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
Ночной велофестиваль состоится ночью 9 июля. Участвовать можно бесплатно, но нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия.
В этом году дресс-код фестиваля — стиль неоновой вечеринки. Участникам советуют подготовить светоотражатели и флуоресцентную одежду со светящимися аксессуарами.
В связи с данным мероприятием в центре столицы будут ограничены парковка и движение транспорта. Так, 8 июля с 00:01 и до окончания велофестиваля на улице Самотечной и на Болотной набережной будет ограничена парковка.
Кроме того, 9 июля с 18:30 и до окончания мероприятия на улицах Самотечная и Дурова, а также на Суворовской площади ограничат движение транспорта.