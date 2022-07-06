Дептранс Москвы подвел итоги конкурса костюмов ночного велофестиваля

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Подведены итоги конкурса костюмов ночного велофестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 6 июля.

— Первое место и крутой велосипед от Electra забирает Влада Алипова. А еще четыре счастливчика получат крутые подарки от партнеров. Наши призеры: второе место — Никита Каменев, третье — Наталья Антонова, четвертое — Оля Лаврентьева, пятое — Ксения Рудакова, — говорится в сообщении.

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Победителей, как уточняется, наградят 9 июня на сцене в стартовом городке велофестиваля. Участников будут ждать в костюмах, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Ночной велофестиваль состоится ночью 9 июля. Участвовать можно бесплатно, но нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия.

В этом году дресс-код фестиваля — стиль неоновой вечеринки. Участникам советуют подготовить светоотражатели и флуоресцентную одежду со светящимися аксессуарами.

В связи с данным мероприятием в центре столицы будут ограничены парковка и движение транспорта. Так, 8 июля с 00:01 и до окончания велофестиваля на улице Самотечной и на Болотной набережной будет ограничена парковка.

Кроме того, 9 июля с 18:30 и до окончания мероприятия на улицах Самотечная и Дурова, а также на Суворовской площади ограничат движение транспорта.