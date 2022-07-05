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Движение транспорта в центре Москвы ограничат из-за ночного велофестиваля

Георгий Соланович
Город
Движение транспорта в центре Москвы ограничат из-за ночного велофестиваля
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В выходные в центре столицы в связи с проведением Московского ночного велофестиваля будут ограничены парковка и движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города во вторник, 5 июля.

Так, 8 июля с 00:01 и до окончания велофестиваля на улице Самотечной и на Болотной набережной будет ограничена парковка. Кроме того, 9 июля с 18:30 и до окончания мероприятия на улицах Самотечная и Дурова, а также на Суворовской площади ограничат движение транспорта.

— 9 июля с 20:00 до окончания мероприятия будет перекрыто движение на Цветном, Петровском, Тверском бульварах, на улицах Тверская, Баррикадная, Москворецкая, 1905 года, Красная Пресня, Болотная, на Краснопресненской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Лужнецкой, Болотной, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской набережных. А также на Большом Москворецком мосту и прилегающих улицах, — уточнили в Telegram-канале дептранса.

До этого сообщалось, что с 5 июля по 24 сентября в связи с проведением строительных работ на 77-м километре МКАД ограничат движение.

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