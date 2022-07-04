Движение ограничат на 77-м километре МКАД с 5 июля

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 77-й километр Карта всех событий

С 5 июля по 24 сентября ограничат движение на 77-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом сообщили в пресс-службе столичного транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 4 июля.

— С 5 июля по 24 сентября на 77-м километре МКАД (в каждом направлении) будет ограничено движение в связи с проведением строительных работ, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Также стало известно об изменении схемы движения транспорта на пересечении улиц Перервы и Белореченской. В частности, специалисты обустроили большее число полос для движения по улице Перерве в сторону улицы Верхние Поля.

До этого сообщалось, что трамваи № 10 и 30 с 2 июля не будут курсировать по Таллинской улице в выходные дни. Так, маршрут трамвая № 10 в эти дни работать не будет, а трамвай № 30 вместо Таллинской улицы будет ходить через улицу Кулакова. Уточняется, что вместо трамваев запустят автобус № 10 — от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская».