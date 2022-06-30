Ночной велофестиваль пройдет в Москве 9 июля

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Суворовская площадь Карта всех событий

Ночной велофестиваль состоится ночью 9 июля. Участвовать можно бесплатно, но нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия. Об этом в четверг, 30 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Он (фестиваль — прим. «ВМ») приурочен ко Дню московского транспорта, так как в Москве на велосипеде все чаще ездят по делам, а не для прогулок. Приглашаем всех участвовать, — рассказал заммэра.

В этом году дресс-код фестиваля — стиль неоновой вечеринки. Участникам советуют подготовить светоотражатели и флуоресцентную одежду со светящимися аксессуарами.

Фестивальный городок откроют в 18:30 на Суворовской площади. Здесь выступят музыканты, будут действовать фуд-корты с полезными перекусами, а также будут проводить розыгрыши подарков. Помимо этого в городке будут работать стенды и развлекательные точки от партнеров мероприятия.

Велопрогулка начнется в 20:00. Маршрут пролегает по участку Бульварного кольца, улице Красная Пресня, вдоль набережной Москвы-реки до Болотной площади и заканчивается на Болотной набережной. Здесь для участников организуют развлекательную программу, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно эксперт рассказал о самых интересных веломаршрутах Подмосковья. По его словам, летом самые популярные — это маршруты из городов-спутников, из самой Москвы к ближайшим водохранилищам.