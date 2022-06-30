Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ночной велофестиваль пройдет в Москве 9 июля

Антон Махов
Город
Ночной велофестиваль пройдет в Москве 9 июля
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Суворовская площадь Карта всех событий

Ночной велофестиваль состоится ночью 9 июля. Участвовать можно бесплатно, но нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия. Об этом в четверг, 30 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Он (фестиваль — прим. «ВМ») приурочен ко Дню московского транспорта, так как в Москве на велосипеде все чаще ездят по делам, а не для прогулок. Приглашаем всех участвовать, — рассказал заммэра.

В этом году дресс-код фестиваля — стиль неоновой вечеринки. Участникам советуют подготовить светоотражатели и флуоресцентную одежду со светящимися аксессуарами.

Фестивальный городок откроют в 18:30 на Суворовской площади. Здесь выступят музыканты, будут действовать фуд-корты с полезными перекусами, а также будут проводить розыгрыши подарков. Помимо этого в городке будут работать стенды и развлекательные точки от партнеров мероприятия.

Велопрогулка начнется в 20:00. Маршрут пролегает по участку Бульварного кольца, улице Красная Пресня, вдоль набережной Москвы-реки до Болотной площади и заканчивается на Болотной набережной. Здесь для участников организуют развлекательную программу, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно эксперт рассказал о самых интересных веломаршрутах Подмосковья. По его словам, летом самые популярные — это маршруты из городов-спутников, из самой Москвы к ближайшим водохранилищам.

Велосипеды Москва ночь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спасибо, хомо постсоветикус

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Юрий Рогулев
Юрий Рогулев

Мир наблюдает крах американских амбиций

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорога «буча» к саммиту НАТО

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не хотят и Байдена, и Трампа

Все мнения
О проекте