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Эксперт перечислил самые популярные веломаршруты в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт перечислил самые популярные веломаршруты в Подмосковье
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Руководитель велоклуба Михаил Невелев рассказал о самых интересных веломаршрутах Подмосковья.

По его словам, в летний период самые популярные маршруты — это маршруты из городов-спутников, из самой Москвы к ближайшим водохранилищам. Он отметил, что велосипедисты стараются пользоваться не основными трассами, а второстепенными дорогами и тропинками.

— Стандартная дорога из Королева, Мытищ, из Москвы к Клязьминскому водохранилищу идет через Пироговской лесопарк и как раз там можно проложить тропы и просмотреть, где удобнее проехать. Также популярны маршруты к Учинскому водохранилищу в Истре, — рассказал собеседник «Радио 1».

На юго-западе региона популярностью пользуются маршруты в районе Климова, Львова, Шишкина леса.

Также популярностью у велосипедистов пользуются все подмосковные лесопарки в пределах ЦКАДа, добавил эксперт.

В субботу, 21 мая, в Москве состоялся первый в этом году Московский велофестиваль. «Вечерняя Москва» стала свидетелем этого грандиозного спортивного праздника.

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