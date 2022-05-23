По Садовому кольцу на одном дыхании: 42 тысячи человек приняли участие в Московском велофестивале

Участницы Московского велофестиваля Екатерина Бурмистрова (слева) и Олеся Пестова приехали на стартовую площадку за пару часов до начала заезда. Вместе с другими участниками мероприятия они проехали 16 километров по маршруту через все Садовое кольцо / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В субботу, 21 мая, в Москве состоялся первый в этом году Московский велофестиваль. «Вечерняя Москва» стала свидетелем этого грандиозного спортивного праздника.

В момент, когда был дан старт, кто-то отпустил в чистое весеннее небо несколько десятков белых и голубых воздушных шаров. Если бы у вас была возможность оказаться так же высоко над домами, как они, вы бы увидели огромного пестрого змея — ни с чем другим не сравнишь занявшую несколько улиц колонну велосипедистов, живую и поблескивающую на солнце велосипедными рамами и шлемами. Участников было столько, что очередь на старт заканчивалась у площади трех вокзалов. Позднее стало известно, что 16 километров по маршруту через все Садовое кольцо проехали более 42 тысяч человек.

Стартовый городок велофестиваля расположился на проспекте Академика Сахарова. Для гостей и участников здесь подготовили несколько развлекательных площадок: различные мастер-классы, турниры по воркауту и граффити, а также выступления музыкантов и выставку ретровелосипедов.

На старте велосипедистов поприветствовали заммэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, начальник столичного управления ГИБДД Александр Быков, актер Владимир Машков, дизайнер Артемий Лебедев, заслуженный мастер спорта, чемпион Паралимпийских игр в Токио в групповой гонке Руслан Кузнецов и призер Кубка мира по паравелоспорту Ярослав Святославский. Колонна стартовала во главе с этими почетными гостями.

Многие участники велофестиваля приехали в маскарадных костюмах. Здесь были волшебники с конусовидными шляпами, супергерои и суперзлодеи, ковбои, байкеры и принцессы. Среди участников даже можно было увидеть трехметрового розового динозавра на гироскутере.

Екатерина Бурмистрова и Олеся Пестова приехали на дизайнерских велосипедах в ярких брюках и топах в стиле ретро.

— Любим кататься на велосипедах, часто устраиваем веломарафоны сами. Катаемся именно на велосипедах, а не на самокатах или роликах, потому что крутить педали — весело, — говорит Екатерина Бурмистрова.

К слову, многие москвичи присоединялись к фестивалю на других видах транспорта: роликах, моноколесах и самокатах. И велосипеды здесь были самые разные: шоссейные и горные, самодельные и исторические, чопперы и фэтбайки, тандемы и моноциклы.

Любовь Куценко и Дмитрий Спиваковский как раз выбрали для поездки тандем.

— Мы в принципе за велодвижение, — рассказала Любовь Куценко. — Стараемся все выходные проводить активно, с велосипедом. У нас есть свой клуб, и мы продумываем интересные маршруты для велоэкскурсий. Катаемся часто именно на тандеме. Специфика этого велосипеда в том, что мне приходится полностью доверять своему партнеру, который сидит за рулем и выбирает направление. Поверьте, это очень важно. Велосипедистам нужно чувствовать друг друга. Все движения делаются синхронно. Можно сказать, что это езда на одном дыхании.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Ликсутов, заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры:

— Велофестивали показывают, как много в Москве велосипедистов — сегодня по Садовому кольцу проехали более 42 тысяч человек. Велосипед — это полноценный вид транспорта, большинство людей используют его для коротких поездок. Приглашаем всех на следующий, ночной велофестиваль 9 июля, в День московского транспорта.