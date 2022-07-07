Специалисты Учебного центра «Профессионал» рассказали о переквалификации на ИТ-специалиста

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Сфера информационных технологий на данный момент одна их самых востребованных на российском рынке труда. По оценке специалистов, спрос на программистов, веб-аналитиков, графических дизайнеров в ближайшие десятилетия будет расти. Многие уже столкнулись с тем, что их прежние профессии постепенно уходят в тень и задумались о профпереподготовке. К тому же, ИТ-сфера дает возможность работать удаленно и высоко оплачивается, что делает ее наиболее привлекательной. Переквалифицироваться и начать техническую карьеру москвичам помогают в Учебном центре «Профессионал».

Для начала, можно получить дополнительные ИТ-компетенции в своей сфере. Это расширит возможности для трудоустройства и увеличит вашу стоимость как специалиста. Также есть много перспектив для перехода в смежную сферу на стыке ИТ и классических специальностей.

Люди творческих профессий часто выбирают курсы по графическому дизайну и верстке сайтов. Специалисты в сфере производства, строительства и дизайна изучают 3D-моделирование. Бухгалтеры, специалисты по продажам, менеджеры по работе с персоналом осваивают ИТ-компетенции для автоматизации задач.

Некоторые позиции в ИТ вовсе не требуют профильного технического образования. Проще всего начать карьеру в этой сфере, освоив одну из стартовых ИТ-профессий. Например, тестировщик или QA-инженер (Quality Assurance – обеспечение качества), а также специалист технической поддержки.

В центре «Профессионал» обучиться на тестировщика можно за пять недель, а курс по системному администрированию займет около двух месяцев. Эти направления отличаются низким порогом вхождения в профессию. От соискателя требуют только базовые технические знания, понимание процесса разработки и принципов работы различных программных продуктов, а также желание погрузиться в изучение пользовательского опыта.

За год-два можно вырасти до специалиста продвинутого уровня и параллельно начать изучать языки программирования. Крупные работодатели, как правило, поддерживают развитие своих сотрудников внутри компании. Новичков обучают и постепенно вводят в проекты более опытные специалисты. Многие программисты и ИТ-менеджеры именно так начинали свою карьеру.

ИТ-переподготовка

По оценке специалистов, чтобы перейти в ИТ-сферу из другой профессии, потребуется около двух дет. За это время можно успеть пройти обучение, получить первую работу или оплачиваемую стажировку и выйти на хороший уровень заработка.

В центре «Профессионал» для москвичей доступно 15 курсов переподготовки и повышения квалификации в различных ИТ-направлениях: «Frontend-разработка», «Программирование на языке Python», «Кибербезопасность», «Аналитика данных», «Разработка мобильных приложений», «Веб-дизайн» и другие. Курсы, в первую очередь, подойдут людям с базовыми техническими знаниями, системным мышлением, цифровыми навыками. Переквалифицироваться могут также и специалисты гуманитарного профиля, но им потребуется приложить немного больше усилий.

После обучения выпускникам помогают в трудоустройстве сотрудники центра. Профессиональные карьерные консультанты подскажут, как начать карьеру в сфере информационных технологий, составить резюме, подобрать вакансию, соответствующую знаниям, и пройти собеседование.

Набор на ИТ-курсы в центре «Профессионал» открыт. Безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены нуждающихся семей обучаются бесплатно.