В столичных семейных центрах работают проекты для мам

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Более тысячи женщин обратились в столичные семейные центры с вопросом, как после рождения малыша сохранить уверенность в себе и внутреннюю гармонию. Когда женщина становится мамой, ее жизнь кардинально меняется, но не все готовы к этому психологически. Проекты семейных центров для мам помогают женщинам поддерживать ментальное здоровье. Подробнее об этом рассказывает психолог семейного центра СЗАО Виктория Лимарь.

В столице работают 22 семейных центра, в которых оказывают помощь родителям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

В семейный центр обратилась Татьяна, которая стала мамой всего три месяца назад. Женщина испытывала бессилие, тоску и страх причинить вред малышу.

— Появилось ощущение замкнутого круга. Домашние дела, бессонные ночи, страх совершить ошибку по отношению к малышке и отсутствие помощи – это довело меня почти до послеродовой депрессии. Кажется, я не справляюсь с новой ролью, — поделилась со специалистом Татьяна.

Молодой маме предложили консультации психолога. На встречах специалист объяснила Татьяне, что стресс и усталость могут вызывать чувство уныния, подавленности, провоцировать рассеянность внимания. Для того, чтобы стабилизировать эмоциональное состояние, Татьяну пригласили на занятия, поддерживающие мам после рождения малыша.

В клубе женщина узнала о лайфхаках по уходу за младенцем и о том, как подготовиться к возрастным кризисам ребенка. Татьяна познакомилась с приемами самоподдержки и методами расслабления. Благодаря занятиям женщина обрела спокойствие и уверенность в себе.

— Рада, что обратилась за помощью к специалистам семейного центра. Здесь почувствовала психологическую поддержку, внимательное отношение к себе и ребенку, а также приобрела полезные навыки. Смогла вздохнуть с облегчением и теперь наслаждаюсь материнством, — говорит Татьяна.

Стать увереннее в себе и приобрести дополнительные навыки родители могут на занятиях семейных центров. Вот самые интересные из них:

Школа будущих мам

Будущие мамы, боясь неизвестности и ответственности, сталкиваются со страхом родительства. На занятиях специалисты помогают женщинам поддерживать веру в свои силы, формировать принципы осознанного, успешного родительства.

В Школе будущих мам женщины более подробно узнают о беременности, родах и послеродовом периоде. Также специалисты помогают психологически подготовиться к появлению малыша и предстоящему родительству. Рассказывают о техниках дыхания, расслаблении и самомассаже. Мамы осваивают практические навыки по уходу и общению с ребенком, узнают о основах успешного грудного вскармливания.

Азбука родительства

Занятия проходят для мам с детьми в возрасте от 5 до 12 месяцев. На встречах женщины узнают об особенностях режима дня и сна ребенка, обсуждают вопросы грудного вскармливания, введения прикорма. Специалисты обучают эффективным и простым играм для развития ребенка. Занятия помогают лучше понимать и чувствовать малыша, поддерживать его естественное развитие.

Мы идем к вам

Это окружная выездная служба сопровождения семей, воспитывающих особенных детей. С ребенком работают опытные специалисты и психологи, в том числе проводят занятия на развитие самостоятельности и расширение кругозора. Уделяют внимание развитию коммуникативных и двигательных навыков у ребенка. Также проводят занятия по преодолению психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни детей.

Сотрудники центров консультируют семью по вопросам создания развивающей среды в домашних условиях. Дают рекомендации по развитию ребенка, формированию необходимых навыков. В центре родителям также помогают в оформлении необходимых документов.

— Порой страхи и негативные эмоции мешают женщине насладиться материнством. Чтобы побороть неуверенность в себе, необходимо повышать осведомленность в вопросах, связанных с рождением и воспитанием детей. В семейных центрах специалисты подробно рассказывают о каждом этапе материнства, учат позитивно мыслить и оказывают мамам и малышам комплексную поддержку, — говорит Виктория Лимарь.

Узнать больше о программах для мам можно на портале «Мой семейный центр» в разделе «Программы для родителей».

Справочно

Для поддержки московских семей работают 25 городских организаций поддержки семьи и детства: 22 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.