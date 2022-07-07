Число пассажиров столичного транспорта выросло на 800 тысяч по сравнению с прошлым годом

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Число пассажиров столичного общественного транспорта увеличилось на 800 тысяч за первые шесть месяцев 2022 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в четверг, 7 июля.

— За первое полугодие текущего года, если сравнивать с первым полугодием прошлого года, дополнительно на городском транспорте стали пользоваться почти 800 тысяч москвичей и жителей Подмосковья. Это на шесть процентов больше, чем в прошлом году за первое полугодие. И это говорит о том, что мобильность, количество передвижений в городе растет, экономическая жизнь развивается, потому что транспорт сейчас — один из главных показателей того, насколько меняется город, насколько москвичи стали больше передвигаться, ездить на работу, ездить в какие-то места отдыха и развлечений, — сказал заммэра.

Он добавил, что в столице снижается количество поездок на личном автомобиле. Так, доля поездок на общественном транспорте составила 66 процентов, тогда как на личном — 34 процента, передает «Москва 24».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах работы Транспортного комплекса столицы в первом полугодии 2022 года.