Собянин отметил итоги работы Транспортного комплекса столицы в I полугодии 2022 года

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Роль общественного транспорта в повседневной жизни москвичей возросла. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 5 июля.

— Подвели итоги работы транспортного комплекса в первом полугодии. Пожалуй, основной тренд — рост популярности общественного транспорта. Он показывает, что город живет активной жизнью. По сравнению с первыми месяцами прошлого года, число поездок в рабочие дни выросло на шесть процентов. Больше всего пассажиропоток увеличился на новых станциях БКЛ и в Новой Москве, — заявил Собянин.

По его словам, с начала года были открыты три новых и реконструированных вокзала Московских центральных диаметров (МЦД) — Печатники, Минская и Толстопальцево. Кроме того, в первой половине 2022 года снова заработали станция метро «Рижская» и вестибюль «Новослободской», а также был открыт подземный переход от Ленинградского вокзала к станции метро «Комсомольская».

Мэр города добавил, что в июне специалисты завершили строительство железнодорожной линии до северного терминального комплекса аэропорта Шереметьево и открыли новый терминал для поездов «Аэроэкспресс». Помимо этого, 1 июля заработал крупнейший в Европе электробусный парк «Красная Пахра».

Собянин в своем Telegram-канале заключил, что 17 июня оплата через Систему быстрых платежей (СБП) заработала почти в 80 кассах всех станций БКЛ и приложении «Парковки России».

До этого мэр Москвы подписал постановление о том, что территория у посольства Великобритании в столице будет называться площадь Луганской народной республики.