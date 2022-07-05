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Собянин утвердил название «Площадь ЛНР» территории у посольства Великобритании в Москве

Александр Афонин
Город
Собянин утвердил название «Площадь ЛНР» территории у посольства Великобритании в Москве
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы
Россия, Москва, Смоленская набережная Карта всех событий

Территория у посольства Великобритании в столице будет называться «Площадь Луганской народной республики». Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 5 июля, по итогам заседания президиума правительства города.

— Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат — вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование — площадь Луганской Народной Республики, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с подобной инициативой о присвоении выступили депутаты Мосгордумы. Они хотели увековечить подвиги жителей Луганской народной республики. Позже жители столицы отправили многочисленные обращения в правительство города по данному вопросу, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что расположение площади ЛНР было выбрано москвичами по итогам голосования в проекте «Активный гражданин». Так, в голосовании приняли участие 109 603 человека. Большинство горожан решили назвать в честь республики территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат.

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