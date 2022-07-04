Участники «Активного гражданина» выбрали место для площади Луганской народной республики

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Смоленская набережная, 10 Карта всех событий

Москвичи проголосовали в проекте «Активный гражданин» за территорию около посольства Великобритании, выбрав этот участок для расположения на нем площади Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 4 июля.

Так, в голосовании приняли участие 109 603 человека. Большинство горожан (56,85 процента) решили назвать в честь ЛНР территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат.

Другими вариантами были: место вблизи консульства Германии или между посольствами Литвы и Бельгии. Четвертый вариант — «это должны решать специалисты» — выбрали 18,73 процента москвичей.

Привязывать названия городских объектов к историческим событиям является известной практикой. В связи с полным освобождением от захватчиков территории ЛНР было решено завершить голосование: так присвоение имени площади будет связано с исторической датой.

— В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в Горском котле, в районах Лисичанска и Северодонецка. Взято под контроль 25 населенных пунктов, наиболее крупные из которых Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка, — сказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Завершение голосования является подарком для тех, кто освобождал ЛНР. Таким образом, площадь станет историческим объектом, символом борьбы с нацистскими захватчиками. Кроме того, появление в городе площади ЛНР — проявление солидарности с жителями ЛНР и с теми, кто сражается за ее независимость.

22 июня посольство Соединенных Штатов в Москве получило новый официальный адрес — площадь Донецкой народной республики, дом 1, строения 1–9. Решение было принято по итогам голосования в проекте «Активный гражданин».