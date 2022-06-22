Площадь ДНР станет новым адресом для посольства США в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Большой Девятинский переулок, 8 Карта всех событий

Посольство Соединенных Штатов в Москве получило новый официальный адрес — площадь Донецкой народной республики, дом 1, строения 1–9. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 22 июня.

Новый адрес был присвоен в рамках государственной функции и в соответствии с действующим в городе порядком. В пресс-службе добавили, что старые адреса объектов аннулировали.

— По поводу названия столичные жители высказались в проекте «Активный гражданин». За вариант-победитель проголосовали около 45 процентов из 278 684 участников. С инициативой увековечить на карте города память защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы. Одновременно в правительство Москвы поступали многочисленные обращения горожан с различными вариантами названия, — отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Голосование за название площади в Пресненском районе города открылось 30 мая. Инициатива увековечить на карте города память защитников Донбасса поступила от депутатов Мосгордумы. Они направили в правительство столицы соответствующее предложение 18 мая. Позже решение МГД поддержали в Кремле.