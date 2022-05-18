Адрес посольства США в Москве изменится на Площадь Защитников Донбасса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Депутаты Мосгордумы от партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и «Моя Москва» направили в правительство столицы предложение назвать безымянную территорию в Пресненском районе города в честь защитников Донбасса. Информация об этом появилась на сайте МГД в среду, 18 мая.

Кроме того, депутаты предложили присвоить адрес на площади Защитников Донбасса Посольству США в России.

— Москвичи и столичные общественные объединения многократно обращались к депутатам Мосгордумы с просьбами об увековечении на карте столицы памяти о героизме и воинской доблести защитников Донбасса. <...> Также мы предлагаем изменить адрес Посольства США в России, в случае положительного решения оно будет располагаться на площади Защитников Донбасса, — заявил заместитель председателя МГД, глава фракции партии «Единая Россия», председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

По его словам, благодаря возможному переименованию американское посольство получит запоминающийся топографический ориентир, а желания жителей Донбасса об исторической справедливости воплотятся в реальность.

Председатель комиссии МГД по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, глава постоянного депутатского объединения «Моя Москва» в Мосгордуме Елена Николаева добавила, что Пресненский район издавна хранит память о героических подвигах отечественных воинов, а защитники Донбасса, отдающие свои жизни в борьбе против нацизма, заслуживают того, чтобы их имена увековечили, отмечается на сайте МГД.

До этого вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов заявил, что в здании посольства Литвы после отзыва посла государства из РФ можно организовать образовательный центр для детей из Донбасса и освобожденных территорий Украины.