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Вице-спикер ГД предложил отдать здание посольства Литвы детям Донбасса

Георгий Соланович
В мире
Вице-спикер ГД предложил отдать здание посольства Литвы детям Донбасса
Фото: depositphotos

В здании посольства Литвы после отзыва посла государства из РФ можно организовать образовательный центр для детей из Донбасса и освобожденных территорий Украины. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов в пятницу, 13 мая.

— Посольство Литвы после отзыва посла этой страны из России нужно отдать детям Донбасса. Организовать там образовательный центр для детей из освобожденных территорий (Украины — прим. «ВМ»), образовательные курсы, подготовку дошкольников. Рядом там школа есть московская, вот будет центр, где ребята могут спокойно быть. Пока идет спецоперация, там можно будет заниматься подготовкой, получать дополнительное образование, — передает слова Чернышова РИА Новости.

12 мая сообщалось, что Литва отзывает посла в России и закрывает консульство в Санкт-Петербурге. Проект подготовил министр иностранных дел страны Габриелюс Ландсбергис.

Кроме того, парламент Литвы также объявил о признании Российской Федерации государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм. За соответствующую резолюцию сейм проголосовал единогласно.

21 апреля Россия отозвала согласие на работу генеральных консульств Латвии, Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге, а также консульства Латвии в Пскове. В МИД РФ были вызваны посол Эстонии Маргус Лайдре, посол Латвии Марис Риекстиньш, а также временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене.

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