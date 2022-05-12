Литва отзывает посла в России и закрывает консульство в Петербурге

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В сейме Литвы предложили отозвать посла в России и ликвидировать генконсульство в Санкт-Петербурге. Об этом тало известно в четверг, 13 мая.

— Освободить с 1 июня 2022 года Чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в Российской Федерации Эйтвидаса Баярунаса от должности, — говорится в проекте декрета.

Сам проект подготовил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает РИА Новости.

Парламент страны также объявил о признании Российской Федерации государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм. За соответствующую резолюцию сейм проголосовал единогласно.

Напомним, что Россия отозвала согласие на работу генеральных консульств Латвии, Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге, а также консульства Латвии в Пскове. В министерство были вызваны посол Эстонии Маргус Лайдре, посол Латвии Марис Риекстиньш, а также временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене.

Такое решение было принято из-за закрытия генконсульства РФ в Клайпеде. После закрытия генконсульства все вопросы по поводу ЗАГСа, нотариусов, гражданства и оформления паспортов отныне будут решаться в российском посольстве.