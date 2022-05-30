Голосование за название площади в центре Москвы открылось в «Активном гражданине»

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Жители столицы выберут название для безымянной территории в Пресненском районе, которая находится на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы. Голосование пройдет в рамках проекта «Активный гражданин». Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Москвичам предложат выбрать ответ из нескольких вариантов: площадь Защитников Донбасса, площадь Донецкой народной республики и площадь Героя России Владимира Жоги.

Отмечается, что инициатива увековечить на карте города память защитников Донбасса поступила от депутатов Мосгордумы, передает официальный сайт мэра столицы.

13 мая в проекте «Активный гражданин» появилась новая рубрика «Большая викторина». В ней два раза в месяц будут проводиться конкурсы.

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 мая подвел итоги восьмилетней работы проекта «Активный гражданин». По его словам, за это время на портале голосований по вопросам развития города зарегистрировались почти шесть миллионов москвичей, которые реализовали более 3,6 тысячи решений.