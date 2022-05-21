Собянин подвел итоги восьмилетней работы проекта «Активный гражданин»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы в субботу, 21 мая, рассказал, что сегодня исполнилось восемь лет со дня основания проекта «Активный гражданин».

— Сегодня исполнилось восемь лет проекту «Активный гражданин». За это время на портале голосований по вопросам развития города зарегистрировались почти шесть миллионов москвичей, реализовано больше 3600 решений. Среди самых важных — поддержка горожанами программы реновации пятиэтажек, — отметил он.

Глава города в своем Telegram-канале добавил, что данный проект дает возможность жителям столицы высказывать мнение о благоустройстве городских пространств, выбирать названия для новых станций метро и улиц, а также делиться своими предложениями о работе городских поликлиник, библиотек и центров госуслуг.

Напомним, что в рамках проекта «Активный гражданин» стартовали сразу пять голосований, в ходе которых участники выберут победителей конкурса на лучшее оформление фасадов предприятий сферы торговли и услуг ко Дню Победы.

Помимо этого, пользователи проекта «Активный гражданин» выбрали новые экскурсии познавательной акции «День без турникетов». Так, самой популярной сферой оказалась «Электроника и информационные технологии», в которую входят такие направления, как производство компьютеров, гейм-дизайн и VR-технологии — эта отрасль получила 50 423 голоса.